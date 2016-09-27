У Житомирській області на весіллі отруїлися 15 осіб, серед них троє дітей
15:20, 27 вересня 2016Новини регіонів
425
У Житомирській області у селі Стара Котельня Андрушівського району на весіллі отруїлося 15 осіб, серед них – три дитини.
Стан потерпілих – середньої важкості / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Житомирської облдержадміністрації, люди отруїлися на весіллі у закладі громадського харчування – у сільській їдальні 25 вересня.
Читайте такожДонеччина: 5 людей померли від отруєння сурогатним алкоголем, ще один - в реанімації
Постраждалих було госпіталізовано 26 вересня до інфекційного відділення Андрушівської районної лікарні.
Наразі у лікарні перебувають 15 осіб, у тому числі тих троє дітей.
Працівники Держпродспоживслужби спільно з іншими фахівцями проводять у вказаному селі протиепідемічні заходи та бактеріологічні дослідження. Стан потерпілих – середньої тяжкості. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter