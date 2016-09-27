У Житомирській області на весіллі отруїлися 15 осіб, серед них троє дітей

Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Житомирської облдержадміністрації, люди отруїлися на весіллі у закладі громадського харчування – у сільській їдальні 25 вересня.

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Постраждалих було госпіталізовано 26 вересня до інфекційного відділення Андрушівської районної лікарні.

Наразі у лікарні перебувають 15 осіб, у тому числі тих троє дітей.

Працівники Держпродспоживслужби спільно з іншими фахівцями проводять у вказаному селі протиепідемічні заходи та бактеріологічні дослідження. Стан потерпілих – середньої тяжкості. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.