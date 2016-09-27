Львівщина: психічно хвора жінка викинула з 5-го поверху доньку, потім вистрибнула сама

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 26 вересня о 13:25 у місті Новий Калинів Самбірського району, 39-річна місцева жителька з вікна власної квартири на п’ятому поверсі житлового будинку викинула свою 9-річну доньку і слідом вистрибнула сама.

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Внаслідок падіння обидві дістали тяжкі травми, госпіталізовані в Самбірську районну лікарню. Стан жінки вкрай тяжкий, дитини – тяжкий.

Як зазначається у повідомленні, жінка перебуває на обліку в психіатра з діагнозом «шизофренія».

У Головному управлінні Національної поліції у Львівській області повідомили, що в квартирі жінка проживала разом з донькою, ученицею 4-го класу місцевої школи. Під час падіння дитину врятували натягнуті дроти для сушіння одягу на третьому поверсі. Зачепившись за них дівчинка впала на дерево біля будинку. Мати, яка стрибнула слідом за нею, впала на прибудинкову територію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Всі обставини події встановлюються.