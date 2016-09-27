Внаслідок отруєння алкогольним сурогатом померло вже 28 людей - Держпродспоживслужба

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, станом на 15 годину 27 вересня серед мешканців Харківської області зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 особи померли.

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Зокрема, у Вовчанському районі отруїлися 23 особи, із них 12 померли; в Ізюмському районі отруїлися 19 осіб, із них 5 померли; у Харківському районі - отруїлося 4, із них 2 померло; у Барвінківському районі - 1 особа отруїлася - померла; у Великобурлуцькому районі - отруїлося 3 особи, всі померли, також у Харкові отруїлися 2 особи.

Крім цього, за оперативними даними Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, станом на 15 годину сьогоднішнього дня у м. Лиман зареєстровано 9 випадків отруєння сурогатами алкоголю, 5 із них завершились летально.