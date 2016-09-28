У Миколаєві кількість загиблих через отруєння сурогатним алкоголем зросла до 5 осіб

Як повідомляє Держпродспоживслужба на своєму офіційному сайті, люди померли протягом 21-24 вересня.

Усі потерпілі – мешканці мікрорайону Тернівка у Миколаєві.

«За результатами судмедекспертизи, у померлих виявлено в крові метанол», - підкреслили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Миколаєві поліція підтвердила два факти смерті від отруєння сурогатним алкоголем.

Також в Харківській області наразі зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 людини померли.

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Крім цього, в Донецькій області в м. Лиман зареєстровано дев'ять випадків отруєння сурогатами алкоголю, п'ять з них закінчилися летально. У Луганській області з аналогічних причин померли дві людини.

Як повідомляє Держпродспоживслужба на своєму офіційному сайті, люди померли протягом 21-24 вересня.

Усі потерпілі – мешканці мікрорайону Тернівка у Миколаєві.

«За результатами судмедекспертизи, у померлих виявлено в крові метанол», - підкреслили в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Миколаєві поліція підтвердила два факти смерті від отруєння сурогатним алкоголем.

Також в Харківській області наразі зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 людини померли.

Крім цього, в Донецькій області в м. Лиман зареєстровано дев'ять випадків отруєння сурогатами алкоголю, п'ять з них закінчилися летально. У Луганській області з аналогічних причин померли дві людини.