У Миколаєві кількість загиблих через отруєння сурогатним алкоголем зросла до 5 осіб
У Миколаєві, за оперативними даними Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, від отруєння сурогатним алкоголем померло вже 5 осіб.
Як повідомляє Держпродспоживслужба на своєму офіційному сайті, люди померли протягом 21-24 вересня.
Усі потерпілі – мешканці мікрорайону Тернівка у Миколаєві.
«За результатами судмедекспертизи, у померлих виявлено в крові метанол», - підкреслили в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Миколаєві поліція підтвердила два факти смерті від отруєння сурогатним алкоголем.
Також в Харківській області наразі зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 людини померли.
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Крім цього, в Донецькій області в м. Лиман зареєстровано дев'ять випадків отруєння сурогатами алкоголю, п'ять з них закінчилися летально. У Луганській області з аналогічних причин померли дві людини.
Як повідомляє Держпродспоживслужба на своєму офіційному сайті, люди померли протягом 21-24 вересня.
Усі потерпілі – мешканці мікрорайону Тернівка у Миколаєві.
«За результатами судмедекспертизи, у померлих виявлено в крові метанол», - підкреслили в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 27 вересня в Миколаєві поліція підтвердила два факти смерті від отруєння сурогатним алкоголем.
Також в Харківській області наразі зареєстровано 53 випадки отруєнь алкогольними сурогатами. Із загальної кількості постраждалих 23 людини померли.
Крім цього, в Донецькій області в м. Лиман зареєстровано дев'ять випадків отруєння сурогатами алкоголю, п'ять з них закінчилися летально. У Луганській області з аналогічних причин померли дві людини.