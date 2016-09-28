Фонд Ахметова організував зустріч для прийомних родин з Луганської та Донецької областей

Про це повідомила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь.

«Наш захід ми назвали "Народжені серцем". Так прийомні батьки називають своїх усиновлених дітей. Фонд Ахметова "Розвиток України" до початку військових дій дуже активно займався питаннями усиновлення в Україні. Понад 40 будинків сімейного типу було створено за допомоги фонда Ахметова. Свого час фонд допомагав з житлом, ремонтом, допомагав усиновлювати дітей", - сказала Філь.

Вона наголосила, що чимало дитбудинків сімейного типу виїхало з непідконтрольних територій, покинувши комфортні житла, і сьогодні вони стикаються зі значними проблемами.

"Важко зняти житло, коли у тебе 10 або більше дітей. Неможлива зняти житло для сімейного дитячого будинку... Свій проект "Евакуація" ми почали з того, що почали евакуйовувати дитячі будинки. Чимало з них живуть у Києві та Київській області, де такі родини забезпечили житлом. Але у інших регіонах ситуація гірша. Усиновителі самі змушені винаймати квартири. Це велика проблема дитячих будинків, які перебувають у статусі переселенців. Про це мало хто говорить", - сказала Філь.

Вона зазначила, що починаючи проект "Евакуація", фонд Ахметова перетворився на штаб допомоги і вже два роки займається допомогою мирним людям, які постраждали внаслідок військових дій.

"Штаб роздав 9 мільйонів 800 тисяч продуктових наборів пенсіонерам, інвалідам, дітям. Минулого тижня ми відправили 250-ту автоколону з продуктами харчування, які допомагають вижити. Допомагаємо по обидва боки розмежування", - сказала Філь.