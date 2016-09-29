До приїзду іноземців в Умані обладнано додаткові ізолятори для інфекційних хворих

Для святкування іудейського Нового року Рош ха-Шана, яке цьогоріч відбудеться 3 жовтня, до м. Умані продовжують прибувати паломники – хасиди. На ранок 28 вересня 2016 прибуло понад 3000 паломників з Ізраїлю, США, Бельгії, Польщі, Північної Ірландії. У цілому до 3 жовтня очікується приїзд до 30 тисяч прочан.

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З метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в м. Умань територіальний орган Держпродспоживслужби в Черкаській області продовжує проводити відповідні організаційні та практичні заходи. Фахівці Управління Держпродспоживслужби в Умані взяли участь у робочих нарадах міськвиконкому, засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, провели наради, семінари з організаторами ярмарки, службами комунально-житлового господарства та ін.

Організовано моніторинг кількості прочан, які прибули з інших країн, аналіз санітарно-епідемічної в Умань, проведені тренування на випадок реєстрації інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення, масових харчових отруєнь, відпрацьовано дії в умовах виникнення інших надзвичайних ситуацій.

За пропозиціями Держпродспоживслужби в місті додатково обладнано ізолятори для інфекційних хворих, встановлено біотуалети, контейнери, урни для збирання побутових відходів, сміття, проводяться необхідні профілактичні дезінфекційні заходи.

За ініціативою Держпродспоживслужби впродовж 23-27 вересня 2016 року організовано проведення комісійних перевірок 42 об’єктів водопостачання, громадського харчування, продовольчої торгівлі, житлово-комунального господарства, лікувально-профілактичних закладів, задіяних в обслуговуванні учасників святкування Рош ха-Шана. Порушення санітарного законодавства виявлені на 40 об’єктах. За результатами перевірок відповідні пропозиції щодо усунення порушень санітарних норм і правил направлені на адресу керівників об’єктів, де виявлені вищезазначені порушення, забезпечено контроль їх виконання.

Фахівці Управління Держпродспоживслужби в м. Умані провели санітарно-епідеміологічний контроль при митному оформленні 6 гуманітарних вантажів.

Здійснюються щоденні перевірки утримання території святкування, дотримання санітарного законодавства на ярмарку, в закладах торгівлі та ресторанного господарства, наметових містечках, зокрема спільно з представниками медичної та санітарно-епідеміологічної служб МВС України перевірені 2 об’єкти, які призначені для харчування додатково задіяних підрозділів поліції.

Держпродспоживслужба продовжує вживати необхідні профілактичні заходи щодо забезпечення належного санітарно-епідемічного благополуччя під час святкування Рош ха-Шана в Умань.