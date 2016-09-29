В Івано-Франківській області виявили лабораторію з виготовлення фальсифікованих ліків

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, сьогодні, 29 вересня, працівники кримінальної поліції в області, управління захисту економіки, УСБУ та обласної прокуратури провели спільний обшук у господарських будівлях у с.Гончарів Тлумацького району, де виявлено та вилучено велику партію фальсифікованих ліків та обладнання.

При обшуку виявлено та вилучено у великих партіях нерозфасовані лікарські засоби різних фармацевтичних торгових виробників, упаковочний матеріал: фольгу, капсули, пристрій (станок) для механічної упаковки таблеток, листки з голограмами різних фармацевтичних торгових марок, наклейки на лікарські засоби та інше обладнання, яке використовували для виробництва фальсифікату.

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«До переліку підроблених ліків увійшли найбільш поширені препарати, такі як «Циприкол» «Амізон», «Ротокол», «Кратал», Cipro Floxacin «Наотролін», «Бімитол», Gripex Noc та багато інших препаратів, навіть «Вазелін», - зауважили у поліції.

Виявлено та вилучено також упаковочний матеріал: рулони фольги з різними написами назв ліків, прозорий блістерний пластик та ін.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Такі дії зловмисників, відповідно до санкції статті, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. Проводиться слідство.

Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. На даний час встановлюються особи, причетні до незаконної діяльності, а також місця розповсюдження препаратів.