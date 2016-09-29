Чернігівська облрада затвердила програму забезпечення житлом дітей-сиріт

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято сьогодні під час чергової сесії обласної ради.

Згідно з документом, на відповідному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень, в області всього перебуває 880 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що потребують негайного забезпечення житлом.

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Програма передбачає поступове забезпечення житлом усіх цих осіб шляхом будівництва чи придбання 27,7 тис. м кв. загальної площі житла. Також йдеться про проведення ремонтних робіт для упорядкування 18 житлових приміщень, що на праві власності належить 20 дітям-сиротам.

Загальна потреба у фінансуванні програми протягом 2016-2020 років із бюджетів усіх рівнів становить 204 млн грн, з яких 150 млн грн – кошти обласного бюджету. Планується залучити кошти районних, міських, селищних, сільських бюджетів, в тому числі об’єднаних територіальних громад та інші джерела.

За словами начальника служби у справах дітей Чернігівської ОДА Людмила Зеленько, низький рівень забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа залишається однією з найгостріших соціальних проблем, яка не може бути розв’язана без участі місцевих органів влади, тому і прийнята відповідна програма.

Всього у Чернігівській області проживають 2 177 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.