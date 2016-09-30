На Прикарпатті викрито масштабне виробництво, де підробляли популярні ліки

На Прикарпатті викрили масштабне виробництво фальшивих медпрепаратів. Товару – на мільйони гривень, пише Сьогодні.

Ферму в глухому прикарпатському селі брали штурмом на світанку.

Гуси і кури тут – для відводу очей. На фермі насправді вирощували коноплю. А ще – фасували фальшиві медикаменти. Масштаби цього підпільного виробництва шокували навіть досвідчених поліцейських.

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За першими дверима – чотирнадцять спеціально облаштованих приміщень, де вирощували марихуану. Поруч – ще один цех. Тут фасували медикаменти.

Таких упаковок – купа мішків.

Фальсифікату на складі стільки, що його вивозили трактором.Ящики підроблених медикаментів, рулони голограм, купи інструкцій і етикеток. На подвір'ї сільської ферми – десятки видів найпопулярніших ліків. Від грипу, тиску і серця. Бізнес, припускають правоохоронці, тут процвітав не один рік.

Але на місці застали тільки охоронця.

Ферма, на території якої підробляли ліки і вирощували марихуану, перебувала в оренді. Селяни кажуть, що нічого про підпільний цех не знають.

Слідчі припускають, що ділки орудували не тільки на Прикарпатті. Які саме речовини фасували в упаковки з-під ліків – з'ясовують. Як і місця, де їх продавали.

Фальсифікату вилучили на кілька мільйонів гривень. Підпільних фармацевтів і провізорів шукають. Їм загрожує до восьми років за ґратами.