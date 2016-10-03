Кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем знову зросла

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«Станом на 9:00 3 жовтня 2016 року в країні зареєстровано 81 випадок отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них 40 випадків завершились летально», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, у Харківській області та місті Харків кількість постраждалих від отруєння фальсифікованим небезпечним алкоголем становить 62 особи, з них померли – 27 осіб; у Житомирській області (м. Бердичів) отруїлися – 3 осіб, померла 1 особа; в Донецькій області (м. Лиман) отруїлися 9 осіб, з них 5 померли; у м. Миколаїв отруїлися та померли - 5 осіб; у Луганській області (м. Рубіжне) отруїлися та померли - 2 осіб, поінформували у Держпродспоживслужбі.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння сурогатним алкоголем були зафіксовані також у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Станом на 30 вересня було зареєстровано 77 випадків отруєнь, померли 38 осіб.

29 вересня прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Організатор виробництва та двоє його пособників 30 вересня були арештовані судом на 60 діб без права внесення застави. Ще один пособник знаходиться під домашнім арештом.