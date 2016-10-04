Переселенці з інвалідністю змушені повертатися з Одещини у зону бойових дій

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Ігор Стокоз.

"Незважаючи на всі обіцянки Одеської ОДА, "Куяльнику" таки вимкнули світло. Тому вимушені переселенці-інваліди вирішили не чекати закінчення ремонту в "Святих Горах" і самостійно добираються додому", - написав він.

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Ігор Стокоз зазначив, що переселенці мають приїхати до Слов'янська на поїзді "Одеса – Костянтинівка" у вівторок рано вранці. Після цього вони будуть тимчасово розміщені в одному з корпусів пансіонату "Святі гори" у Святогірську. "53 переселенця будуть розміщені в іншому корпусі. Після закінчення ремонту ми приймемо всіх, хто поки ще залишається в "гостинній" і "люб'язній" Одеської області", - написав Стокоз.

У звіті СММ ОБСЄ від 2 жовтня говорилося, що електрика в пансіонаті "Куяльник" відключили 26 вересня. Через три дні після цього перші 22 переселенця покинули пансіонат: 13 жінок, дев'ять літніх чоловіків, серед яких двоє в інвалідних візках, передають "Новини Донбасу".

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Наступного дня переселенці перетнули блокпости у Зайцевому і Майорську і вирушили в окуповану бойовиками "ДНР" Горлівку. Перше відключення електроенергії у "Куяльнику" відбулося 11 серпня через несплату. Постояльці казали, що у них не було можливості оплатити електрику через призупинення соціальних виплат.

Всього в пансіонаті проживали понад 80 переселенців, більша частина з яких - люди з інвалідністю.