Терористи обстріляли в Мар'їнці школу, в якій навчаються 150 дітей

Як повідомляє Мар'їнське відділення поліції Донецької області, близько 00.30 терористи відкрили вогонь по житловому кварталу в районі пр. Дружби, де розташована школа № 2. На момент обстрілу на території школи перебував охоронець. Осколками було пошкоджено вікна з боку головного входу в будівлю.

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У школі навчаються понад 150 дітей.

Наслідки обстрілу житлового сектора задокументовано. На місці працювали співробітники Мар'їнського відділення поліції.

За фактом пошкодження школи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

З початку проведення антитерористичної операції поліція Донецькій області задокументовано понад 1700 терактів.