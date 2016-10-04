У жовтні штаб Ахметова доставить гуманітарну допомогу в 71 населений пункт Донецької області

Продукти отримають жителі «сірої зони» і віддалених районів на непідконтрольній території. Також видача буде проходити в 3-х містах Донецької області, де проживає значна кількість переселенців.

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«Всього у жовтні наші волонтери доставлять продуктові набори в 71 населений пункт області. Заплановані виїзди в Піски, Дослідне, Гнутове, Талаковку, Новотроїцьке, Майорск, Жованку. Переселенці отримають допомогу в Добропіллі, Святогорську та Кураховому. Вчора в логістичний центр в Маріуполі було доставлено 24,6 тис. дорослих і дитячих продуктових наборів. Цей запас дозволить видавати допомогу жителям «сірої зони» і переселенцям весь місяць», - розповіла про плани Наталія Баришпольська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога».

Детальну інформацію про видачу допомоги можна дізнатися на гарячій лінії штабу 0800 509 001. Про графік роботи мобільних бригад у жовтні 2016 року в «сірій зоні» можна дізнатися з інформації на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.