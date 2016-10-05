В Одеській області ліквідовано мережу з продажу підроблених ліків з Росії

Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в області, розгалужену мережу з реалізації підроблених і контрабандних лікарських засобів в Одеському регіоні викрила Служба безпеки України спільно з Державною лікарської службою, поліцією і прокуратурою.

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Оперативники спецслужби виявили значну кількість фальсифікованих і незареєстрованих ліків виробництва Російської Федерації, а також препаратів, що виготовлені на заводах, розташованих на окупованих територіях.

У рамках кримінального провадження за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки в одній з регіональних аптечних мереж.

За попередніми оцінками фахівців, вартість конфіскованих ліків становить понад 2 млн грн. Також вилучено більш як 800 тис. грн неврахованої готівки.

Слідчі дії тривають.