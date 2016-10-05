Кличко розпорядився включити опалення у лікарнях Києва з 10 жовтня

Про це він заявив під час засідання антикризового штабу у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

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"Враховуючи зниження температури і на підставі інформації, яку ми заслухали від заступника директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолія Прокопенка, я даю доручення ПАТ "Київенерго", ТОВ "Єврореконструкція" через похолодання і зниження середньодобової температури розпочати подачу тепла в лікарні, поліклініки, школи, дитячі садки та інші заклади соціального напрямку за індивідуальними заявками з 10 жовтня цього року", - наголосив Кличко.

Мер Києва також підкреслив, що голови районних адміністрацій, директори департаментів освіти й науки, культури, охорони здоров’я несуть персональну відповідальність за підключення закладів соціальної сфери та належний температурний режим в них.