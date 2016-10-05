У дитячих поліклініках столиці відкрито 74 кабінетів для вакцинації

Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка.

Зазначається, що кабінети працюють в усіх районах столиці. Також батьки можуть звертатися за вакцинацією і до приватних клінік.

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Сьогодні Кличко разом з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованною Барберіс, міністром охорони здоров’я України Уляною Супрун і послами США та Канади відвідали дитячу поліклініку №2, де перевірили умови вакцинації дітей та обговорили проблеми імунізації в Україні.

За словами Супрун, посольство Канади допомогло не лише із закупівлею препаратів, а й необхідних холодильників для зберігання вакцин. Міністр зазначила, що Україна закупила всі вакцини, необхідні для планової вакцинації на 2015-2016 роки.

Міський голова столиці вбачає в цій ситуації головним завданням влади - інформувати громадян щодо важливості імунізації дітей.

«Треба робити все, пояснювати та переконувати батьків, що вакцинація - це найбільш ефективний шлях до того, щоб дитина зростала здоровою та була захищена від небезпечних хвороб. Ми маємо популяризувати вакцинацію, наголошувати, що сьогодні доступні якісні вакцини, робити все, щоб рівень забезпечення всіма вакцинами в столиці та в країні досяг світового рівня», - сказав Кличко.

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За даними департаменту охорони здоров’я КМДА, за 9 місяців 2016 року Київ отримав 500 тисяч доз вакцин (55% від загальної річної потреби), що в 1,5 рази більше минулих двох років. Також столиця повністю забезпечена вакцинами для дітей до 2-х років проти туберкульозу, дифтерії, правця, поліомієліту, кашлюку, гемофільної інфекції; також доступні препарати для ревакцинації дітей проти дифтерії, правця, поліомієліту у віці 6 років, 14 та 16 років.

Крім того, за кошти міського бюджету закуплено вакцину проти гепатиту В для медичних працівників з групи ризику. Програма вакцинації медпрацівників реалізується в усіх медичних закладах Києва, запевнили в прес-службі КМДА.