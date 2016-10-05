На Буковині - спалах гострої кишкової інфекції

Спалах отруєнь виник після проведення одночасно двох весіль з 01 по 03 жовтня 2016 року в закладі ресторанного господарства «Гранд Аристократ».

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Станом на 05 жовтня 2016 року захворіло 35 осіб, у т.ч. одна дитина віком 6 років. До інфекційних відділень лікарень з попередніми діагнозами «Харчова токсикоінфекція. Сальмонельоз?» госпіталізовано 20 осіб, із них 15 осіб відмовились від госпіталізації (знаходяться на амбулаторному лікуванні).

04 жовтня 2016 року фахівцями Держпродспоживслужби розпочато епідеміологічне розслідування та проведено позапланове обстеження закладу ресторанного господарства «Гранд Аристократ».

Лабораторні дослідження тривають.

Відсьогодні діяльність закладу ресторанного господарства призупинено.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.