В окупованій Макіївці вибухнули привезені з Росії боєприпаси: пошкоджено лікарню, школи та дитсадки
18:56, 05 жовтня 2016Новини регіонів
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Сьогодні в окупованій Макіївці Донецької області вибухнули привезені з Росії боєприпаси, пошкодивши лікарню, школи та дитячі садки.
Пошкоджено 7 шкіл, 3 садочки і лікарня, житлові будинки, півміста залишилося без електроенергії, знеструмлено шахту / УНІАН
Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
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«Зранку в Макіївці вибухнули привезені з Росії боєприпаси. Пошкоджено 7 шкіл, 3 садочки і лікарня, житлові будинки, півміста залишилось без електроенергії, знеструмлено шахту», - написав він.
Жебрівський додав, що «після звільнення нашої землі, згідно із міжнародним правом, безумовно, будемо виставляти позови до Росії, як країни-організатора терористів, про відшкодування усіх завданих збитків».
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