В окупованій Макіївці вибухнули привезені з Росії боєприпаси: пошкоджено лікарню, школи та дитсадки

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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«Зранку в Макіївці вибухнули привезені з Росії боєприпаси. Пошкоджено 7 шкіл, 3 садочки і лікарня, житлові будинки, півміста залишилось без електроенергії, знеструмлено шахту», - написав він.

Жебрівський додав, що «після звільнення нашої землі, згідно із міжнародним правом, безумовно, будемо виставляти позови до Росії, як країни-організатора терористів, про відшкодування усіх завданих збитків».