В Черкаській області через отруєння сурогатним алкоголем помер чоловік

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Золотоніської місцевої прокуратури Черкаської області, «швидка допомога» 2 жовтня доставила в реанімаційне відділення Чорнобаївської районної лікарні жителя селища з попереднім діагнозом «гостра інтоксикація, отруєння невідомим сурогатом алкоголю». Увечері 3 жовтня чоловік помер у лікарні, не приходячи в свідомість.

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Слідство встановило, що фальсифіковану горілку, яку випив чоловік, він придбав у місцевому магазині.

Золотоніською прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного збуту алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людей, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, та призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчо-розшукові дії для встановлення об’єктивних обставин правопорушення.

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Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Станом на ранок 5 жовтня в Україні було зареєстровано 101 випадок отруєнь фальсифікованим алкоголем, померла 51 особа.