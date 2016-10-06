Буковина: кількість людей, які отруїлися на весіллях, зросла до 45, серед них вагітні та діти

Кількість людей, постраждалих в результаті отруєнь на двох весіллях у Чернівецькій області напередодні, зросла до 45. Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Повідомляється, що 33 людини перебувають у лікарні, серед них є діти і вагітні жінки.

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"В с. Дубівці Кіцманського району Чернівецької області на двох весіллях, які проходили в одному ресторані, отруїлося 45 осіб. Серед тих, хто отруївся, були дві вагітні жінки, одна на 4-му тижні вагітності, друга на 11-й. Їхній стан задовільний. Також серед отруєних троє дітей. Зараз 33 людини на стаціонарному лікуванні у лікарні. Попередній діагноз лікарів – харчова токсикоінфекція, сальмонельоз. Хворі зверталися в лікарню з болем у животі і нудотою. Стан тих, хто звертався раніше - краще, тих, хто пізніше, як кажуть лікарі, середньої тяжкості", - повідомив він.

Нагадаємо, на даний момент ресторан "Гранд Аристократ", де проходили ці два весілля, закритий для проведення епідеміологічної экспертизи.