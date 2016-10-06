На Львівщині кілька учнів отруїлися горілкою під час занять у школі

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що горілку вони купили близько 10 годин ранку та розпили її на спортивному майданчику біля школи під час перерви. Через дві години під час уроку дітям стало зле, у зв'язку з чим класний керівник викликав швидку медичну допомогу.

Читайте такожВ Україні зареєстровано 104 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем

До цього часу жоден учитель не звернув увагу на те, що школярі перебувають у стані сильного алкогольного сп'яніння. З урахуванням зазначеного випадку, обласна прокуратура доручила працівникам Сколівського відділення поліції встановити магазин, де незаконно продали алкоголь школярам.

На підприємця складено адміністративний протокол «За порушення правил торгівлі алкоголем».

Читайте такожЛюди, які вижили після отруєння алкогольним сурогатом, осліпли - Госпотребслужба

Крім того, прокуратура наполягає на залученні батьків цих учнів так само до адміністративної відповідальності за неналежне виховання.

У Департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації направлено лист з вимогою застосувати невідкладні заходи щодо посилення контролю за дітьми під час навчального процесу, а також притягнути до дисциплінарної відповідальності вчителів.