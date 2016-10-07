Ветеринари зафіксували черговий випадок АЧС в Полтавській області

Згідно з повідомленням відділу зв'язків з громадськістю Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, діагноз АЧС встановлено за результатами дослідження тканин загиблих тварин.

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За попередньою інформацією, у госпчастині зазначеної школи міститься 34 голови свиней, а в домогосподарствах населення у цьому місті - близько 100 голів свиней різного віку.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Гадяцькій райдержадміністрації вже затвердила план з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичного вогнища, зони захисту і нагляду.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

У прес-службі також зазначили, що, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 55 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (15 випадків), Миколаївській (9), Сумській, Харківській (по 5), Полтавській, Волинській (по 4), Кіровоградській, Рівненській (по 3), Чернігівській (2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій (по одному) областях.

Станом на 6 жовтня залишилося 30 неблагополучних пунктів щодо АЧС. У 2016 році на території Полтавської області зареєстровано 5 випадків АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.