Харківщина: у Люботині закрили школи через спалах серозного менінгіту

Освітяни розповіли, що дотепер залишаються невідомими шляхи поширення захворювання, а поки місцева санстанція чекає на результати досліджень, у місті закрили всі загальноосвітні школи, пише газета "Слобідський край".

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- Захворіли п'ять учнів навчальних загальноосвітніх закладів і один вихованець дитячого садка. Останнього вже виписали з лікарні, і зараз дитина перебуває вдома під наглядом лікарів, - розповіла заступник начальника відділу освіти Люботинської міськради Вікторія Сітченко. - Тому, щоб не допустити виникнення епідемії, ми перенесли учням канікули, адже щоб запровадити карантин, потрібно не менше 10 % хворих, а у нашому випадку це більше 200 учнів.

Читайте такожВ Україну йде "гонконгський" грип: у групі ризику - малі дітиТому, керуючись ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 229 «Про перенесення терміну осінніх канікул в загальноосвітніх навчальних закладах міста Люботина» у місті перенесли терміни осінніх канікул для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Почалися канікул 6 жовтня, а закінчаться - 13 жовтня 2016 року.

- Заняття розпочнуться 17 жовтня 2016 року, - розповіла заступник начальника відділу освіти. - Від 7 до 10 днів йде інкубаційний період, і оскільки поки що невідомо, як шириться інфекція, були встановлені такі терміни канікул. Також ми передбачаємо, що якраз розпочнеться опалювальний сезон, і діти прийдуть вже в теплі школи.

Так, за офіційною інформацією на серозний менінгіт захворіли шість дітей, але місцеві жителі повідомили про більшу кількість - 11 дітей.

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Серозний менінгіт – це стрімке ураження оболонок головного мозку, яке характеризується серозним запальним процесом, збудником якого можуть бути віруси, бактерії або гриби. Причому в 80 % клінічних випадків винуватцями запалення вважаються віруси. До цього серйозного захворювання в основному схильні діти дошкільного віку 3-6 років, також дещо рідше симптоми серозного менінгіту проявляються у школярів, вкрай рідко менінгіт вірусного походження реєструється у дорослих.