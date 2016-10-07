Запоріжжя: кількість пацієнтів, госпіталізованих з отруєнням сурогатом зросла
У Запорізькій області кількість госпіталізованих внаслідок отруєння сурогатом алкоголю збільшилася до 12 людей.
У Запорізькій області кількість госпіталізованих внаслідок отруєння сурогатом алкоголю зросла до 12 осіб / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу головний позаштатний токсиколог Запорізькій області Сергій Станевський.
«На даний момент до Вільнянської районної лікарні надійшло вже 12 жителів району – жертв сурогатної горілки, 3 з них - жінки», - повідомив він.
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При цьому Станевський зазначив, що «у всіх постраждалих простежується нетиповий для алкогольних отруєнь симптом - незсідання крові. Це може означати потрапляння на територію регіону нового, раніше невідомого алкогольного сурогату».
За його словами, стан усіх постраждалих на сьогодні кваліфікується, як "середньої тяжкості».
Як повідомляв УНІАН, увечері 6 жовтня до Вільнянської районної лікарні надійшло 8 жителів Вільнянського району Запорізької області району з діагнозом: отруєння сурогатом алкоголю.
За даними ГУ Нацполіції в Запорізькій області, встановлено, що потерпілі проживають у різних населених пунктах (5 – у с. Матвіївка, 2 – в с. Українка і 1 – у м. Вільнянськ), однак алкогольну продукцію, яка стала причиною отруєння, вони купували в одного виробника - жителя с. Матвіївка.
Його дії кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів).