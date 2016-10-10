Львівщина: медики лікарень Самбора не отримують заробітної платні вже кілька місяців

Медики лікарень Самбора заробітну плату не отримують вже кілька місяців.

Про це довідалася в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляни Супрун на зустрічі з медиками Самбора Львівської області. Вона, зокрема, відвідала Самбірську центральну районну та дитячу лікарні.

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Супрун розповіла про заплановані реформи у медичній галузі України.

У свою чергу лікарі повідомили чиновниці про проблеми щодо фінансування медичних закладів Самбора. Найважча ситуація виявилася у медиків міської дитячої лікарні - вони не отримують заробітну платню з липня 2016 року.

Супрун сказала, що сприятиме вирішенню цього питання.

“Будемо просити Міністерство фінансів України якомога швидше перерахувати резерв бюджетних коштів на 2016 рік у регіони. Далі справа рук місцевої влади, яка теж повинна виділити частину із місцевого бюджету для оплати праці медиків Самбора. Наша команда робитиме все, щоб вирішити проблему якнайшвидше”, - пообіцяла Супрун.