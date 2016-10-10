На Дніпропетровщині 8 осіб отруїлися сурогатним алкоголем

У Дніпропетровській області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем один чоловік помер, семеро - госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, 6 жовтня до лікарні с. Катьощине Томаківського району з діагнозом отруєння сурогатним алкоголем поступив громадянин, який через кілька годин під час реанімаційних заходів помер. Того ж дня зі схожим діагнозом до лікарні потрапило ще семеро односельчан потерпілого.

Встановлено, що всі вони придбали алкогольні напої в місцевого жителя, який, у свою чергу, придбав їх у Запоріжжі для подальшої незаконної реалізації.

Читайте такожУ людей, отруєних сурогатним алкоголем, пригнічуються процеси зсідання крові - токсикологНаразі обох продавців сурогатного алкоголю затримано правоохоронними органами, їм повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину.

Криворізькою місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні розпочатому за ч.3 ст.204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей).

Досудове розслідування триває.