На Рівненщині спалах сальмонельозу: госпіталізовано 19 дітей

Всі постраждалі - вихованці Мізоцької школи-інтернату для дітей з порушеннями мовлення.

Дітей віком від 4 до 12 років госпіталізували з високою температурою, блюванням і болем у животі. У навчальному закладі проводиться дезінфекція. Для дослідження в лабораторії відібрані продукти харчування і вода.

Зараз діти знаходяться вже в задовільному стані.

Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні У Рівненському обласному лабораторному центрі кажуть, що діти підхопили інфекцію саме в інтернаті, і найбільш імовірно від його працівників.

За словами заввідділом епіднагляду Рівненського обласного лабораторного центру Віктора Мороза, у п'яти працівників школи-інтернату було виявлено носійство сальмонели.