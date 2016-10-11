На Рівненщині спалах сальмонельозу: госпіталізовано 19 дітей
Дітей віком від 4 до 12 років госпіталізували з високою температурою, блюванням і болем у животі. У навчальному закладі проводиться дезінфекція. Для дослідження в лабораторії відібрані продукти харчування і вода.
Всі постраждалі - вихованці Мізоцької школи-інтернату для дітей з порушеннями мовлення.
Дітей віком від 4 до 12 років госпіталізували з високою температурою, блюванням і болем у животі. У навчальному закладі проводиться дезінфекція. Для дослідження в лабораторії відібрані продукти харчування і вода.
Зараз діти знаходяться вже в задовільному стані.
Читайте такожПерша допомога при харчовому отруєнні У Рівненському обласному лабораторному центрі кажуть, що діти підхопили інфекцію саме в інтернаті, і найбільш імовірно від його працівників.
За словами заввідділом епіднагляду Рівненського обласного лабораторного центру Віктора Мороза, у п'яти працівників школи-інтернату було виявлено носійство сальмонели.