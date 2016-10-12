У Херсоні дві людини померли від отруєння грибами

Як повідомила УНІАН головний лікар лікарні Людмила Ломако, загалом з початку цього тижня до медзакладу госпіталізовано п'ятьох осіб, які отруїлися грибами.

Учора двоє з них померли, стан ще трьох лікарі оцінюють як середньої тяжкості.