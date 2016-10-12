У Херсоні дві людини померли від отруєння грибами
14:52, 12 жовтня 2016Новини регіонів
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У Херсоні вчора, 11 жовтня, у клінічній лікарні імені Лучанського в результаті отруєння грибами померли дві людини.
Стан ще трьох лікарі оцінюють як середньої тяжкості / Фото: УНІАН
Як повідомила УНІАН головний лікар лікарні Людмила Ломако, загалом з початку цього тижня до медзакладу госпіталізовано п'ятьох осіб, які отруїлися грибами.
Учора двоє з них померли, стан ще трьох лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
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