У Херсоні дві людини померли від отруєння грибами

14:52, 12 жовтня 2016
Новини регіонів
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У Херсоні вчора, 11 жовтня, у клінічній лікарні імені Лучанського в результаті отруєння грибами померли дві людини.

Фото: УНИАН

Як повідомила УНІАН головний лікар лікарні Людмила Ломако, загалом з початку цього тижня до медзакладу госпіталізовано п'ятьох осіб, які отруїлися грибами.

Учора двоє з них померли, стан ще трьох лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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