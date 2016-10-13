У Харківській області під час уроку померла 8-річна школярка
09:46, 13 жовтня 2016Новини регіонів
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Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть третьокласниці. Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті.
Восьмирічній дівчинці під час занять стало погано / Фото: УНІАН
У Харківській області під час занять у школі померла восьмирічна учениця.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до поліції від лікарів Добровольської лікарні Близнюківського району, вчора, 12 жовтня, о 14.00.
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Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті.
Інформація про подію внесена до журналу Єдиного обліку правопорушень.
На місці працює слідчо-оперативна група.
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