У Харківській області під час уроку померла 8-річна школярка

У Харківській області під час занять у школі померла восьмирічна учениця.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до поліції від лікарів Добровольської лікарні Близнюківського району, вчора, 12 жовтня, о 14.00.

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Тіло направлено в морг для встановлення причин смерті.

Інформація про подію внесена до журналу Єдиного обліку правопорушень.

На місці працює слідчо-оперативна група.