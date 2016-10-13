В Одесі четверо людей отримали тілесні ушкодження в результаті негоди

В Одесі дерева і гілки, які впали через штормовий вітер, пошкодили 48 автомобілів.

Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, за середу дерева і великі гілки, які впали через сильний вітер, пошкодили майже півсотні машин.

«Загалом в поліцію надійшло у зв'язку з негодою 314 звернень, у Київському районі - 65, Малиновському - 72 звернення, Приморському - 87, Суворовському – 90 звернень. «Оформлено ДТП без постраждалих - 27, ДТП з постраждалими – 7», - зазначила Марченко.

Як повідомила прес-секретар міськради Одеси Наталія Мальцева, станом на 19.00 у місті у зв‘язку із сильним вітром, впало 190 дерев і великих гілок.

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У результаті негоди загинули 79-річна жінка (на неї впала тополя), 45-річний водій автомобіля, на який впало дерево, 11-річна дитина. Чотири людини дістали тілесні ушкодження: троє перебувають у стаціонарі, одна - на амбулаторному лікуванні.

«У зв'язку зі складними погодними умовами, одеська мерія настійно просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо осіб похилого віку, дітей і вагітних жінок», - наголосила Мальцева.

Керівникам підприємств необхідно враховувати складні погодні умови при організації робочого процесу. Школярі, батьки яких приймуть рішення залишити дитину вдома, зможуть відпрацювати пропущені заняття в індивідуальному порядку. Враховуючи складні погодні умови, працюють аварійні бригади, всі міські комунальні служби переведено на цілодобовий режим роботи.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області внаслідок сильного вітру впало два будівельних крани, десятки дерев, загинули дві людини.