На Буковині - спалах кишкової інфекції: на весіллях отруїлися 58 гостей

До інфекційних відділень лікарень з попередніми діагнозами «Харчова токсикоінфекція. Сальмонельоз?» госпіталізовано 40 осіб, відмовились від госпіталізації та знаходяться на амбулаторному лікуванні – 18 осіб.

Фахівцями Держпродспоживслужби проведено епідеміологічне розслідування та проведено позапланове обстеження закладу ресторанного господарства «Гранд Аристократ», під час якого виявлено низку порушень вимог санітарного законодавства.

За результатами мікробіологічних досліджень у 3-х хворих виділено salmonella enteretidis., ще у 3-х - ентеропатогенну кишкову паличку (E. coli).

Читайте такожВ Україні число осіб, які отруїлися сурогатним алкоголем, зросло до 131 людини

Лабораторні дослідження тривають. Етіологічний фактор, джерело захворювання, шляхи передачі інфекції встановлюються.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.