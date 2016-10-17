В Одесі на вулиці перехожий знайшов сумку з немовлям

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 15 жовтня на вулиці Кримській до патрульних звернувся чоловік і повідомив, що неподалік від будівлі лікарні знайшов сумку з немовлям.

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«Патрульні оглянули дитину і негайно викликали швидку допомогу. За словами медиків, приблизний вік дитини 2 тижні. При огляді при дитині, в сумці, знайшли речі, памперси і записку, в якій було написано, що ім'я хлопчика – Іван», - розповіли в прес-службі.

Немовля передали медикам, відповідним службам повідомлено про подію.