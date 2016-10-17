В Одесі на вулиці перехожий знайшов сумку з немовлям
09:47, 17 жовтня 2016Новини регіонів
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В Одесі перехожий недалеко від будівлі обласного пологового будинку виявив сумку з немовлям.
Приблизний вік дитини - 2 тижні / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 15 жовтня на вулиці Кримській до патрульних звернувся чоловік і повідомив, що неподалік від будівлі лікарні знайшов сумку з немовлям.
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«Патрульні оглянули дитину і негайно викликали швидку допомогу. За словами медиків, приблизний вік дитини 2 тижні. При огляді при дитині, в сумці, знайшли речі, памперси і записку, в якій було написано, що ім'я хлопчика – Іван», - розповіли в прес-службі.
Немовля передали медикам, відповідним службам повідомлено про подію.
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