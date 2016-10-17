Штаб Ахметова відправив 258-у автоколону з продуктами для жителів Донбасу

Сьогодні вранці, 17 жовтня, вирушила в Донецьк 258-а автоколона Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. 19 машин везуть мирним жителям непідконтрольної території 380 тонн продуктів, які будуть використані для формування 40 тисяч дорослих продуктових наборів.

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Вдень автоколона пройде митну і фіскальну перевірку на КПВВ «Новотроїцьке», а ввечері доставить гуманітарну допомогу до Донецька.

Станом на ранок 17 жовтня 2016 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 10 млн 77 тис. наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.