В Одесі на вулиці виявлена сумка з новонародженою дівчинкою

У Суворівському районі Одеси на вулиці виявлена сумка з новонародженою дівчинкою.

Як повідомила УНІАН т.в.о. заступника начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Анастасія Якубенко, вранці 16 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що поруч з Одеським обласним пологовим будинком виявлена сумка з дитиною.

«Встановлено, що дівчинка народилася 14 жовтня», - зазначила Якубенко.

Вона нагадала, що напередодні, 15 жовтня, в цьому ж місці, поруч з обласним пологовим будинком, також випадковий перехожий знайшов сумку, в якій був новонароджений.

Читайте такожВ Одесі на вулиці перехожий знайшов сумку з немовлям"Хлопчик народився 11 жовтня... За фактом обох випадків відкрито кримінальне провадження за ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України», - сказала Якубенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Одесі до патрульних звернувся чоловік, який повідомив, що неподалік від будівлі лікарні знайшов сумку з немовлям. При дитині, в сумці, знайшли речі, памперси і записку, що ім'я хлопчика – Іван.