Ветеринари зафіксували чергові випадки АЧС у Миколаївській, Полтавській, Київській та Харківській областях

Згідно з повідомленням, чотири випадки зараження свиней було виявлено в селі Калинівка Миколаївської області. Крім того, труп зараженої тварини було виявлено за межами населеного пункту Березанка (Миколаївська область) на території колишнього асфальтного заводу. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

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У Полтавській області зараженими виявилися три тварин із села Бодаква і в Харківській – 2 свині із села Петрівка.

У Київській області ветеринари виявили 35 випадків зараження свиней на підприємстві «Маруна Нью», розташованому в селі Соколівка Васильківського району. За попередньою інформацією, на підприємстві «Маруна Нью» - близько 6,3 тис. голів свиней.

Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту та контролю і проводять заходи щодо недопущення поширення захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 64 спалахи АЧС, в тому числі в Одеській (17 випадків), Миколаївській (12), Полтавській, Харківській (6), Сумській (5), Волинській, Кіровоградській (по 4), Рівненській (3), Чернігівській (2), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій областях (по 1).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.