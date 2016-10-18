У Кропивницькому не опалюються лікарні, дитсадки та понад 200 багатоквартирних будинків

Як передає кореспондент УНІАН, керівники двох теплогенеруючих підприємств, які обслуговують місто, сьогодні під час прес-конференції підприємств зазначили, що через пориви мереж не вдалося підключити до опалення частину багатоквартирних будинків.

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Так, за інформацією директора Південно-західної котельні Анатолія Тарана, з 612 будинків, які вони опалюють, 593 вже з теплом. Водночас 19 будинків не підключені через пориви мереж та внутрішньобудинкові ремонти.

Керівник КП "Теплоенергетик" Тетяна Соколенко повідомила, що із 382 будинків, які знаходяться на балансі підприємства, ліквідували пориви і до 52 будинків сьогодні подали тепло. За її словами, залишаються без опалення ще близько 200 будинків, а також 6 дитячих садків та 4 медичних закладів.

"Найбільші аварійні пориви були на проблемних теплопостачальних мережах по вул. Гагаріна та Київській, які вже дуже зношені та потребують капітального ремонту та заміни", - зазначила Соколенко.

За словами керівника міського управління ЖКГ Віктора Кухаренка, аварійні бригади у терміновому порядку проводять відновлювальні роботи.

Згідно з рішенням виконкому Кіровоградської міської ради, опалювальний сезон у Кропивницькому розпочався 13 жовтня. Всього у місті 1331 багатоквартирний будинок.