Для лікування ускладнень грипу у столичні лікарні закупили апарати штучної вентиляції легень

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

«Проаналізувавши події минулого року, коли кияни потерпали здебільшого від таких ускладнень грипу, як вірусна пневмонія, ми дійшли висновку, що апарати ШВЛ, яких у наших медзакладах було недостатньо, просто незамінні для порятунку таких хворих. Тож цього року на їх закупівлю столична влада виділила з бюджету міста понад 29 млн грн», – сказав він.

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За словами Поворозника, апарати штучної вентиляції легень вже поставлено у Київські міські дитячі клінічні лікарні № 1 і № 2 та Київську міську дитячу інфекційну лікарню. На черзі відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київських міських клінічних лікарень №№ 3, 4, 9, 17 та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. «Впевнений, що з новим обладнанням нам вдасться мінімізувати ризики від таких ускладнень грипу, як тяжкі пневмонії. Сподіваюся, що це також допоможе уникнути летальних випадків», – наголосив він.

У КМДА поінформували, що апарат ШВЛ здійснює примусову подачу повітря, забезпечує насичення крові киснем і видалення з легень вуглекислого газу.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров‘я, цього року в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу: H3N2(Гонконг), H1N1 (Каліфорнія) і вірус грипу В.

12 жовтня в Українському центрі грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ повідомили, що з 3 жовтня на ГРВІ захворіло 153 тис. людей, з них 3700 госпіталізовано (75% - діти).