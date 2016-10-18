У Херсонській області 8 осіб госпіталізовано через отруєння грибами, з них двоє дітей

У Олешковском районі Херсонської області 8 осіб госпіталізовано через отруєння грибами, з них двоє – діти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Олешківської райдержадміністрації, у всіх постраждалих діагноз «харчове отруєння».

Читайте такожУ Сумах від отруєння грибами один чоловік помер, ще двоє - у важкому станіВ неділю, 16 жовтня, були госпіталізовані шестеро жителів с. Великі Копані біля м. Олешки (колишній Цюрупинськ). З них двоє – діти 12 і 15 років. Молодша дитина госпіталізована в Херсонську обласну дитячу лікарню, старша - у реанімацію Олешківської райлікарні у важкому стані. Також у реанімації один 56-річний потерпілий. Решта – на стаціонарному лікуванні. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Читайте такожУ Херсоні дві людини померли від отруєння грибами17 жовтня було госпіталізовано ще дві людини – 27-річний і 37-річний жителі м. Олешки, вони також направлені в реанімацію районної лікарні.