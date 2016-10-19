На Запоріжжі дворічна дитина розкусила ртутний термометр
10:52, 19 жовтня 2016Новини регіонів
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Трагічний випадок стався через недогляд батьків.
Дитину госпіталізували в Дніпрорудненську міську лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу / УНІАН
У Запорізькій області дворічний хлопчик дитина розкусив скляний ртутний термометр. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
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Дитину госпіталізували в Дніпрорудненську міську лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу.
У поліції підкреслили, що трагічний випадок стався через недогляд батьків.
Правоохоронці проводять перевірку, в результаті якої дізнаються обставини і причини події.
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