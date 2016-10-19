На Запоріжжі дворічна дитина розкусила ртутний термометр

У Запорізькій області дворічний хлопчик дитина розкусив скляний ртутний термометр. Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Читайте такожУ Херсонській області 8 осіб госпіталізовано через отруєння грибами, з них двоє дітей

Дитину госпіталізували в Дніпрорудненську міську лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу.

У поліції підкреслили, що трагічний випадок стався через недогляд батьків.

Правоохоронці проводять перевірку, в результаті якої дізнаються обставини і причини події.