У Житомирській області учнів ліцею госпіталізували через гепатит А

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації, діти наразі знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні.

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Для локалізації та ліквідації спалаху проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Для лабораторних досліджень в ліцеї та за місцем проживання відібрано зразки питної води, взято гігієнічні змиви з об’єктів довкілля. Проведена заключна дезінфекція, за контактними встановлено медичне спостереження.

Перебіг захворювання у хворих - легкої форми. Лікарі оцінюють стан хворих, як стабільний. "Динаміка в усіх - позитивна", - розповіли в управлінні.

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За даними прес-служби головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській області, усі хворі - учні Зороківського ліцею Черняхівського району. Протиепідемічні заходи у вогнищі тривають. Ситуація перебуває на контролі управління, запевняють фахівці.