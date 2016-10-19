У Миколаєві госпіталізовано 2 людини, які травмувалися при вибуху в котельні

У Миколаєві причиною вибуху в котельні 9-поверхового адміністративного будинку, унаслідок чого травмовані 2 чоловіки, стала розгерметизація твердопаливного котла.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, в котельній сталася розгерметизація твердопаливного котла.

"Обставини та причини події встановлюються. Призначено проведення відповідних експертиз", - повідомили в поліції.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 18 жовтня о 21:32 стався вибух у котельні 9-поверхової адмінбудівлі. В результаті вибуху постраждали два оператори котельні - чоловіки 1986 і 1965 років народження. Обидва госпіталізовані в лікарню в стані середньої тяжкості.

В результаті події пошкоджено вікна та двері котельні, конструкційні елементи будівлі вціліли.