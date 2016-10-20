На Рівненщині зафіксовано спалах кишкової інфекції після весілля за участі 350 гостей

Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області інформує, що 19 жовтня 2016 року у с. Сновидовичі Рокитнівського району було зареєстровано спалах кишкової інфекції після святкування весілля.

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Зареєстровано 8 випадків гострого гастроентероколіту, із них 3 випадки серед дітей 7-12 років. Стан хворих середньої важкості.

Весілля проводилося у місцевому будинку культури. Було запрошено 350 гостей.

В осередку проводяться необхідні протиепідемічні заходи.

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Проводяться санітарно-мікробіологічні дослідження для встановлення джерела та факторів передачі інфекції. Обстежуються хворі та кухарі для виявлення етіологічного фактору захворювання.

Питання перебуває на контролі Держпродспоживслужби в Рівненській області.