Хмельниччина просить у Кабміну 174 млн грн на програму "Питна вода"

Депутати Хмельницької обласної ради звернулися до Кабінету міністрів України з проханням передбачити в держбюджеті-2017 174 млн грн на виконання заходів програми «Питна вода Хмельниччини».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувала більшість депутатів на черговій сесії облради.

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У документі говориться, що заходи із забезпечення населення якісною питною водою відображені в програмі «Питна вода Хмельниччини» на 2008–2020 роки», яка розроблена відповідно до закону України «Про загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011–2020 роки».

Однак, починаючи з 2012 року, кошти з державного бюджету не виділялися. Заходи обласної програми виконуються за кошти місцевих бюджетів, яких недостатньо для виконання планованих завдань.

Читайте такожКінза очищає воду від важких металів«Водночас на сьогодні третя частина обладнання на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства відпрацювала нормативний термін експлуатації. Потребують заміни 992 км водопровідних та 381 км каналізаційних мереж. Очисні споруди більшості населених пунктів збудовані ще в радянські часи, експлуатуються понад 40 років, не оновлюються й не можуть забезпечувати необхідний рівень очистки. Забруднення водних об’єктів недостатньо очищеними зворотними водами, через незадовільний технічний стан очисних споруд – одна з найактуальніших проблем області. Модернізації й реконструкції вимагають 24 очисні споруди», – наголосили депутати.

Читайте такожНедостатнє вживання води визнали причиною ожиріння174 млн грн, які просить Хмельницька облрада, мають намір направити на: будівництво й реконструкцію водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій і обладнання – 93 млн грн; будівництво та реконструкцію водопровідних мереж у сільських населених пунктах (згідно з розробленою проектно-кошторисною документаціэю) – 48 млн грн; будівництво та реконструкцію водозабірних споруд – 14 млн грн; будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка до м. Хмельницький – 11 млн грн; упровадження станцій (установок) доочищення питної води в системах централізованого водопостачання – 4,5 млн грн.