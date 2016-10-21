На Хмельниччині зафіксований спалах АЧС

У райцентрі Летичів Хмельницької області ветеринарні служби зафіксували спалах вкрай небезпечного вірусного захворювання домашніх і диких свиней – африканської чуми (АЧС).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Хмельницької ОДА Володимир Кальніченко.

«19 жовтня мешканець приватного будинку звернувся до ветеринарних служб з проханням відреагувати на загибель свиней, які він утримував. Після відібраних проб київська лабораторія підтвердила діагноз АЧС. Наразі з цього підсобного двору утилізовано 7 голів свиней», - зазначив посадовець.

Кальніченко наголосив, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС, працівники ветслужби організували обхід домогосподарств у 3-кілометровій зоні від місця виявлення збудника.

Читайте такожВетеринари зафіксували чергові випадки АЧС у Миколаївській, Полтавській, Київській та Харківській областяхТакож перевіряються версії завезення збудника АЧС на територію області.

Як повідомляв УНІАН, в підсобному господарстві одного з жителів села Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області з 3 до 10 травня загинуло 7 із 14 свиней, про що він повідомив у районну службу ветеринарної медицини. Діагноз АЧС було встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

Через спалах вірусу АЧС на забій у примусовому поряду відправлено 151 свиню з господарств населення.

Довідка. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.