У Києві жінки зможуть безоплатно проконсультуватися у мамолога

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, День відкритих дверей триватиме у комунальному некомерційному підприємстві (КНП) «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району (просп. Голосіївський, 59-А). Всі охочі зможуть отримати консультацію лікаря-онколога та лікаря акушера-гінеколога.

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Цього ж дня консультації також триватимуть у Дарницькому районі – у КНП «Консультативно-діагностичний центр №1» (вул. Вербицького, 5) та КНП «Консультативно-діагностичний центр №2» (Харківське шосе, 121).

Жінок запрошують також до філій КНП «Консультативно-діагностичний центр» в Оболонському районі – на вул. Йорданській, 26, та на вул. Тимошенка, 14, де можна буде отримати консультації лікарів-онкологів та, за направленнями, пройти безкоштовне обстеження (ультразвукове дослідження молочних залоз і мамографію).

У Консультативно-діагностичному центрі Подільського району (вул. Мостицька, 9) до обстеження жінок будуть залучені лікарі відповідного рівня, а саме: лікар-гінеколог, лікар-онколог, районний позаштатний спеціаліст з онкології, лікар-УЗД та лікар-хірург. Також буде організовано проведення виміру артеріального тиску крові.

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День відкритих дверей також відбудеться у Київському міському клінічному онкологічному центрі (вул. Верховинна, 69) у Солом᾽янському районі. Крім того, з 10:00 до 15:00 лікарі прийматимуть у КНП «Консультативно-діагностичний центр» (вул. Гарматна, 36) та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» (вул. Солом’янська, 17).

До участі в інформаційно-профілактичних заходах будуть також залучені спеціалісти Київського міського клінічного онкологічного центру, йдеться в повідомленні.

Як зазначають в КМДА, у столиці рак молочної залози продовжує посідати 1 місце серед онкологічних захворювань у жінок. У 2015 році захворіло 1412 жінок, з яких у 77,6% захворювання було виявлено на І-ІІ стадіях.