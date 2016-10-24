На Чернігівщині - найбільша кількість лікарняних ліжок серед регіонів країни

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1024, в області має залишитися не більше 60 ліжок на 10 тисяч населення, тобто загальний фонд необхідно найближчим часом скоротити ще майже на 40 %.

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За повідомленням Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, значне перевищення ліжкового фонду спостерігається в кардіологічних, травматологічних, отоларингологічних, шкіро-венерологічних, хірургічних та неврологічних стаціонарах. Тому саме вони насамперед підпадуть під скорочення.

У регіоні спостерігається незадовільна демографічна ситуація: загальна кількість населення області щороку зменшується на 30-40 тисяч осіб і нині становить 1 мільйон 47 тисяч жителів.

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Фахівці наголошують, що з кожним роком зменшується загальна кількість пролікованих хворих у стаціонарах (2011 рік – майже 300 тисяч за рік, 2015-й – 278 тисяч за рік), на що також впливає від’ємний приріст населення Чернігівщини.