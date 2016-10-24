Столичним медикам обіцяють лишити муніципальні надбавки

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник сьогодні під час прес-брифінгу.

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«Все що залежить від міста в питанні доходів медиків – це муніципальні надбавки, то це буде зроблено. Запевняю, ми ні в якому разі не допустимо зниження планки, яка була встановлена в цьому році. Наше завдання на сьогоднішній день в ситуації збільшення тарифної складової, інших складових, як здорожчання продуктів тощо - є збільшення зарплат на робочих місцях», - сказав Поворозник.

Він нагадав, що в середині цього року було внесено зміни у бюджет міста для забезпечення муніципальних надбавок. «Було виділено більше 150 млн, завдяки чому медичні працівники столиці фактично отримують на сьогоднішній день в середньому 50% надбавки від ставки зарплати», - зазначив Поворозник.