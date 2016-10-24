Столичним медикам обіцяють лишити муніципальні надбавки
Для медиків Києва у наступному році будуть збережені муніципальні надбавки на рівні не нижчому, ніж вони отримують цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник сьогодні під час прес-брифінгу.
Читайте такожУ київських лікарнях планують запровадити онлайн запис на прийом до лікарів
«Все що залежить від міста в питанні доходів медиків – це муніципальні надбавки, то це буде зроблено. Запевняю, ми ні в якому разі не допустимо зниження планки, яка була встановлена в цьому році. Наше завдання на сьогоднішній день в ситуації збільшення тарифної складової, інших складових, як здорожчання продуктів тощо - є збільшення зарплат на робочих місцях», - сказав Поворозник.
Він нагадав, що в середині цього року було внесено зміни у бюджет міста для забезпечення муніципальних надбавок. «Було виділено більше 150 млн, завдяки чому медичні працівники столиці фактично отримують на сьогоднішній день в середньому 50% надбавки від ставки зарплати», - зазначив Поворозник.