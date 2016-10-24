У Харківській і Миколаївській областях зафіксовано чергові випадки АЧС

Згідно з повідомленням, у Харківській області ветеринари зафіксували загибель від АЧС тримісячного поросяти в місті Валки, де міститься 36 голів свиней.

Випадок у Миколаївській області стався в селі Степове.

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Фахівці ветмедицини визначили зони епізоотичних вогнищ, захисту і контролю, і проводять заходи з недопущення поширення захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 70 спалахів АЧС, в тому числі в Одеській (18 випадків), Миколаївській (13), Харківській (вісім), Полтавській (шість), Сумській (п‘ять), Волинській, Кіровоградській (по чотири), Рівненській (три), Чернігівській і Хмельницькій (по два), Житомирській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій і Київській областях (по одному).

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих і здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.