Чиновники заявляють, що Київ готовий до "пілотного" впровадження страхової медицини
Київ згоден стати містом для реалізації пілотного проекту із впровадження страхової медицини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник сьогодні під час прес-брифінгу.
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За його словами, питання запровадження страхової медицини залишається одним із найважливіших в рамках реформування сфери медичних послуг в Києві та Україні загалом.
«В цьому разі для запровадження потрібні достатньо суттєві зміни до законодавства. І ми однозначно будемо чекати реакції Міністерства охорони здоров’я і розвитку цього питання на рівні держави», - прокоментував він.
Водночас, за його словами, якщо відповідний пакет документів щодо запровадження страхової медицини на рівні держави не буде прийнято, столична влада «буде виходити з ініціативою на Кабінет міністрів, на Верховну Раду», і «ми будемо просити запроваджувати такі механізми в Києві, як пілот».
Він зазначив, що реформування медичної галузі у столиці буде продовжено, і запевнив, що воно не призведе до скорочення медперсоналу чи скорочення мережі медзакладів.
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«Звільнення медперсоналу ні в якому разі не буде при будь-яких розкладах. На сьогоднішній день є «некомплект» медпрацівників відсотків на 20 як мінімум. Це стосується як медсестер, технічного персоналу, так і лікарів», - сказав Поворозник.
Він також додав, що не передбачається і ущільнення площ медзакладів, а здійснюватиметься їх оптимізація.
«Концепція розвитку медицини столиці передбачає розробку документа, який дозолить оптимізувати систему медпростору для того, щоб зробити медицину доступною будь-якому мешканцю столиці не залежно від місця його проживання. Але це ні в якому разі не йде питання про скорочення медзакладів», - запевнив він.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що переведення системи охорони здоров’я на страхову модель розпочнеться вже у 2017 році і триватиме три роки.
Трансформація системи стартуватиме із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі наявної первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги).
Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив, що в Україні за минулі 25 років було розроблено 21 законопроект про запровадження страхової медицини.