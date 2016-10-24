Чиновники заявляють, що Київ готовий до "пілотного" впровадження страхової медицини

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник сьогодні під час прес-брифінгу.

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За його словами, питання запровадження страхової медицини залишається одним із найважливіших в рамках реформування сфери медичних послуг в Києві та Україні загалом.

«В цьому разі для запровадження потрібні достатньо суттєві зміни до законодавства. І ми однозначно будемо чекати реакції Міністерства охорони здоров’я і розвитку цього питання на рівні держави», - прокоментував він.

Водночас, за його словами, якщо відповідний пакет документів щодо запровадження страхової медицини на рівні держави не буде прийнято, столична влада «буде виходити з ініціативою на Кабінет міністрів, на Верховну Раду», і «ми будемо просити запроваджувати такі механізми в Києві, як пілот».

Він зазначив, що реформування медичної галузі у столиці буде продовжено, і запевнив, що воно не призведе до скорочення медперсоналу чи скорочення мережі медзакладів.

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«Звільнення медперсоналу ні в якому разі не буде при будь-яких розкладах. На сьогоднішній день є «некомплект» медпрацівників відсотків на 20 як мінімум. Це стосується як медсестер, технічного персоналу, так і лікарів», - сказав Поворозник.

Він також додав, що не передбачається і ущільнення площ медзакладів, а здійснюватиметься їх оптимізація.

«Концепція розвитку медицини столиці передбачає розробку документа, який дозолить оптимізувати систему медпростору для того, щоб зробити медицину доступною будь-якому мешканцю столиці не залежно від місця його проживання. Але це ні в якому разі не йде питання про скорочення медзакладів», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що переведення системи охорони здоров’я на страхову модель розпочнеться вже у 2017 році і триватиме три роки.

Трансформація системи стартуватиме із запуску сімейної медицини європейського зразка на базі наявної первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги).

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зазначив, що в Україні за минулі 25 років було розроблено 21 законопроект про запровадження страхової медицини.