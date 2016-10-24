Поділ стане першим столичним районом, де гроші "підуть" пацієнтом

Влада Києва вирішила випробувати новий принцип у сфері надання медичної допомоги у столиці - «гроші йдуть за пацієнтом» - на території Подільського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-брифінгу заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи хід реформування медичної сфери у місті і, зокрема, створення системи сімейної медицини.

«Ця реформа була розпочата в 2013-2014 роках. Вона наразі не завершена, і маємо великий розрив між первинною та вторинною ланкою надання меддопомоги. Нами підготовлений в рамках Концепції (реформування сфери медицини – УНІАН) «пілот», який ми найближчим часом будемо презентувати на базі Подільського району, якраз в частині організації первинної допомоги, де спробуємо реалізувати принцип: «гроші йдуть за пацієнтом». Ми такий пілот будемо запроваджувати найближчим часом в Подільському районі», - сказав Поворозник.

Проект, у разі успішної реалізації, буде розповсюджений безпосередньо на все місто, додав заступник голови КМДА.

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«Пілот» достатньо важкий в тій частині, що потрібно запроваджувати одночасно й електронні засоби обліку звернень, електроні засоби обліку медичних препаратів, електронні засоби обліку рецептів тощо. Все це ми плануємо зробити», - зазначив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що Україна в рамках медичної реформи почне перехід до страхової медицини в 2017 році й завершить реформу до 2020 року.

Як зазначив Розенко, перші кроки у реформі вже зроблено, оскільки в країні почали впроваджувати принцип «гроші ходять за людиною». Він спрямований не на утримання певної кількості лікарняних ліжок, а на фінансування послуг, що надаються пацієнтам.